Торт с живыми цветами и шары: невестка Валерии показала, как отметила день рождения с Шульгиным

Лиана Шульгина недавно стала мамой. Родные решили это подчеркнуть, устроив для нее праздник в честь 23-летия.

У певицы Валерии, как известно, есть трое детей. Лишь дочку Анну она пока не выдала замуж. А вот сыновья певицы уже остепенились. В минувшем году сыграл свадьбу Арсений Шульгин. Он сам организовал торжество в Москве. А спустя несколько месяцев стало известно, что его избранница Лиана ждет ребенка. По словам девушки, они планировали этого ребенка, но момент, когда они узнали о беременности, стал для них волнительным. В новогоднюю ночь невестка Валерии родила дочку Селин.

Теперь Лиана привыкает быть мамой, а муж старается ее поддерживать. При этом на днях Арсений уехал в Сочи, чтобы отдохнуть с друзьями. Но 13 января настал день рождения девушки. К этому событию он подготовился вместе с мамой и папой своей жены. Сын артистки украсил дом воздушными шарами с гелием в серебристо-синих тонах. Также он заказал торт с живыми цветами и фигуркой именинницы, которая была изображена с младенцем на руках.

«23 года у нашей неженки. Вот такая красота. Сейчас я вам покажу тортик, не могу не поделиться. Торт просто красивый очень. Это все живые цветы. Посмотрите сюда, самое главное! Это Лиана, а это наша Селин! Очень красиво», — поделилась теща Шульгина Вера.

Сама именинница тоже осталась в восторге. Она поделилась снимком с праздника, который родные устроили ей накануне. Лиана призналась, что просила обойтись без шариков, но ее не послушали.

«Мой день! Любимый, спасибо! Уже как традиция поздравлять друг друга в полночь», — отметила она.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что именинница прекрасно выглядит. Напомним, что с утра девушку поздравила Валерия. Она написала ей нежные слова в соцсети.

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