Павел Воля показал «отель», который они с Ляйсан Утяшевой забронировали на Мальдивах

Юморист и резидент «Камеди Клаб» Павел Воля в Instagram показал «отель», в котором они обосновались со своей женой гимнасткой Ляйсан Утяшевой и двумя общими детьми на Мальдивах. На фотографии можно увидеть, как звезды отходят от берега, на котором как раз расположена «гостиница». При этом они смеются. Их «отель» чем-то напоминает небольшую палатку.

«Реакция, когда вживую увидели отель, который забронировали». Павел Воля

«Разбалованные. Зато на самом берегу», «Ну зачем вы так. Людям может приятно дикарями так поотдыхать», «Лучший отель. Я бы в таком пожила», «По-моему, он еще не открылся. Первая линия. Одной ногой в море, другой в отеле. И будить в таком отеле будет морская волна», — отреагировали в комментариях пользователи.

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Ранее Павел Воля в соцсетях сообщил, что они уезжают с женой на отдых на целый месяц. С ними будут и дети. Юморист попросил в ближайшее время его не беспокоить.

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