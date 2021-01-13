«Просто мы качественно развели всех»: Янковский вспомнил постельную сцену с Асмус в «Тексте»

Актер Иван Янковский в эфире программы «Кино в деталях» вспомнил в очередной раз постельную сцену с актрисой Кристиной Асмус из фильма «Текст». После выхода картины на экраны Асмус подверглась жесткой критике. Ее обвиняли, что нельзя так вести себя замужней женщине. Тогда она была еще вместе с юмористом Гариком Харламовым.

«Играть что-то типа «Текста» мне интересно. Это профессия. Мы свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно развели всех. Человек должен понимать, что это кино». Иван Янковский

Как отметил Янковский, он всегда готов на новые необычные предложения от режиссеров. По словам актера, он выборочно подходит в последнее время к ролям в кино. Внимательно читает сценарий. Деньги же он зарабатывает, по собственному признанию, игрой в театре.

Напомним, что фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко в 2019 году стал одним из самых кассовых в российском кинематографе. В главной роли, кроме Янковского и Асмус, в нем был задействован актер Александр Петров.

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