«Я не вижу своей жизни без Аленки»: молодой муж Хмельницкой публично признался ей в любви

Возлюбленный актрисы Алены Хмельницкой бизнесмен Александр Синюшин, который младше нее на 13 лет, появился в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» и публично признался звезде в любви. Также он вспомнил их знакомство шесть лет назад.

«Это был Лазурный берег, Ницца, Франция. Мы отдыхали вместе у друзей. Просто встретились случайно на вечере. Сейчас я уже не вижу своей жизни без Аленки. Я наполнен любовью, обожаю ее. Когда мы познакомились, то мне было хорошо одному. Я уже год не жил с предыдущей женой. Я думал, что никогда никого не встречу». Александр Синюшин

Как отметила Хмельницкая, она сразу полюбила Александра.

«Меня стало раздражать, что мы должны расставаться в какой-то момент. Мы решили попробовать и стали жить вместе. Мы не искали друг друга. Мне не было сложно впустить в свою жизнь Сашу. У меня просто не было разочарования после расставания с Тиграном. Когда я увидела, как Саша общается с Ксюшей, то поняла, что он — мой человек. Есть люди теплые, а есть — нет. Теплоту не скроешь», — заметила она.

Напомним, что Алена Хмельницкая долгие годы была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. Вместе они прожили 21 год. У них в браке родились двое детей. Несколько лет назад звезды расстались. Позже Кеосаян женился на телеведущей Маргарите Симоньян. У них трое детей.

Смотрите также: