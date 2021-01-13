«Мне с ней вообще нечего делить»: Хмельницкая рассказала, как подружилась с Симоньян

По словам актрисы, она ценит в новой жене своего бывшего мужа, прежде всего, чувство юмора.

Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как подружилась с новой женой своего бывшего мужа Тиграна Кеосаяна Маргаритой Симоньян.

«Если бы у нас с Ритой не произошло человеческого контакта, то мы бы просто, наверное, общались. Были бы прохладные отношения, на расстоянии. Мне с ней вообще нечего делить. Мы приятны друг другу. Я ценю ее чувство юмора».

Алена Хмельницкая

Как отметила Хмельницкая, Симоньян она пригласила на день рождения их с Кеосаяном младшей дочери Ксюши.

«Мы собираем много людей у нас в саду летом на ее день рождения. Я пригласила Тиграна. Посоветовалась с дочкой Сашей и сказала, что это идеальный момент для знакомства с Ритой. Детский праздник, все органично. Я сказала Тиграну: «Пусть Рита приходит». Она не поверила, когда он ей передал и написала мне сообщение: «Это действительно так или Тигран что-то путает?». Я сказала, что это мое желание. Лучшего повода для нашей первой мирной встречи было не найти», — заявила Хмельницкая.

Напомним, что Алена Хмельницкая долгие годы была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. Вместе они прожили 21 год. У них в браке родились двое детей. Несколько лет назад звезды расстались. Позже Кеосаян женился на телеведущей Маргарите Симоньян. У них уже трое детей.

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