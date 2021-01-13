«Мы пошли в разные стороны»: Хмельницкая объяснила, почему рассталась с Кеосаяном

Как отметила актриса, они в какой-то момент перестали быть единой командой.

Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о знакомстве с мужем Тиграном Кеосаяном, а также о том, почему им не удалось сохранить семью.

«Первый раз мы встретились в «Ленкоме». Он часто туда приходил в те годы. А потом мы шли с моим тогдашним другом Егором Кончаловским, и Тигран остановился на машине и решил нас подвезти. Причем он был тогда с какой-то девушкой».

Алена Хмельницкая

Как отметила Хмельницкая, вскоре они стали встречаться. Случился роман, завершившийся свадьбой. А потом у них начались определенные проблемы в отношениях.

«Мы пошли в разные стороны. Долгое время мы были командой. Творческой, родителями детей. А потом перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной. Я даже не знаю, почему мы такие. Эта тема исчерпала себя. Рождение второго ребенка Ксюши ничего не поменяло. У нас состоялся серьезный разговор. Мы поняли, что нам надо расстаться. Нам обоим стало легче от этой ситуации», — заявила она.

Напомним, что Алена Хмельницкая долгие годы была замужем за режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Вместе они прожили 21 год. У них в браке родились двое детей. Несколько лет назад звезды расстались.

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