Еще один день в Дубае: Наталья Рудова блеснула округлой грудью в кремовом бикини

На курорт актриса улетела в компании Анастасии Решетовой и ее сына от Тимати.

В канун нового года Наталья Рудова отправилась в Дубай. Компанию ей составила модель Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Девушки дружат с того момента, как работали над съемками клипа Тимати «Ключи от рая».

В своем микроблоге блондинка делится моментами отдыха и личными снимками, позируя в бикини. Актриса находится в прекрасной физической форме, поэтому не стесняется показывать свои формы. На этот раз она запечатлелась в кремовом наряде, накинув поверх белую рубашку. Образ дополнила соломенной шляпой. К слову, ранее 37-летней Рудовой приписывали беременность. Но она быстро развеяла эти слухи. Правда, о личной жизни своим фанатам по-прежнему ничего не рассказывает.

Новогодние каникулы в Дубае проводят и другие российские звезды. На днях туда отправились Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной. Также туда прилетела Светлана Лобода, Лолита и другие.

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