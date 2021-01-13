«Если нужно, то можно попариться»: Плющенко показал баню для Липницкой, Трусовой и Косторной

Двукратный олимпийский чемпион создал для фигуристок великолепные условия рядом с катком.

Фигурист Евгений Плющенко показал в сторис Instagram, в каких условиях будут жить рядом с его катком фигуристки Юлия Липницкая, Алена Косторная и Александра Трусова. Позже смонтированная запись появилась в Твиттер Алексея Лазуткина.

Сторис Евгения Плющенко pic.twitter.com/hgdLSEzvnX — Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) January 12, 2021

На кадрах можно увидеть, как Плющенко буквально носится по своей территории и снимает все на телефон. Надо сказать, что самый шикарный домик будет у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Он — двухэтажный.

«Вот Юлия Липницкая проживает в этом коттедже. Прямо рядышком с этим домиком находится каток. Буквально за забором. Коттеджик очень красивый и уютный». Евгений Плющенко

После этого Плющенко продолжил снимать домики для фигуристок.

«А вот там вдали стоит домик Косторной. Всем интересующимся, в каких условиях проживают девочки. Если нужно, то можно попариться в баньке. А сейчас мы идем в домик Саши Трусовой. Вход отдельный. Вот такой он у нас красавчик получился. Сказочный. Специально сделанный. Огромная территория. Есть, где разгуляться. Тут можно и кроссы бегать, и дышать загородным воздухом», — заметил фигурист.

Ранее в СМИ возникла жаркая дискуссия о домиках для фигуристок. Одни журналисты считали, что Плющенко построил для звезд «тесные теремки», другие же, наоборот, отмечали, что двукратный олимпийский чемпион перегнул палку и дома можно было построить скромнее.

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