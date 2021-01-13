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«Все было просто и недолго»: Алена Хмельницкая вспомнила свой роман с Егором Кончаловским

Как отметила актриса, никаких серьезных намерений не было ни у нее, ни у режиссера.

«Все было просто и недолго»: Алена Хмельницкая вспомнила свой роман с Егором Кончаловским
Алена Хмельницкая. Фото: Globallookpress.com

Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой непродолжительный роман с режиссером Егором Кончаловским.

Егор Кончаловский
Егор Кончаловский. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я помню однажды мимо «Ленкома» проезжала машина, набитая молодежью. Там сидел Степа Михалков, Егор Кончаловский. Они просто остановились. Они сказали: «А это ты. А мы думали какая-то симпатичная девушка. Извини, но посадить нам тебя некуда. Пока».

Алена Хмельницкая

Как отметила Хмельницкая, она все-таки приглянулась Кончаловскому.

«Он взял телефон у наших знакомых. Мы встретились. Все было просто и недолго. Мы были молоды. Никто не думал, чтобы создавать семью. Это был легкий роман. Но у нас не было никаких серьезных мыслей. Это была юность, молодость и без каких-то серьезных планов», — заявила Хмельницкая.

Напомним, что Алена Хмельницкая долгие годы была замужем за режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. У них в браке родились двое детей. Несколько лет назад звезды расстались.

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