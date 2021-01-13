«Какой это перебор?»: Тарасова о строительстве коттеджей Плющенко для Трусовой и Косторной

Как отметила наставница, если у спортсменок будет своя база, то это отлично.

Тренер Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко построил коттеджи для фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной около своего катка.

«Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Своя база, отлично! Можно только поздравить. Это прекрасно, когда рядом с катком есть база. И ты не ездишь домой, а там живешь». Татьяна Тарасова

В то же время Татьяна Тарасова отметила, что пока сложно судить, каким будет тренером Евгений Плющенко. Как она выразилась, «он еще не тренер», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее широкое обсуждение в СМИ получила история с коттеджами для талантливых фигуристок, которые построил Евгений Плющенко около своего шикарного катка. Причем некоторые журналисты писали, что муж продюсера Яны Рудковской поскупился и построил для звезд отечественного фигурного катания «тесные терема». Позже выяснилось, что спортсменки будут жить в шикарных условиях в достаточно просторных домиках.

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