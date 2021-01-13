Пынзарь подразнила пышными формами, облачившись в микро-шортики и короткий топ

Сразу после нового года экс-участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзари решили улететь на другой континент. Семья отправилась в США. Сначала они прилетели в Нью-Йорк, где провели несколько дней, а после улетели в Майами. Именно там Даша отметила свой 35-й день рождения. Теперь же семья запланировала поселение еще одного места. Об этом Пынзарь рассказала в своем Instagram.

«Как думаете, где завтра мы окажемся? Только что купили билеты и забронировали гостишку», — написала Дарья.

Публикацию она сопроводила видео, на котором позировала в белых микро-шортиках и топе, оголяющем подтянутый живот.

Подписчики предполагали свои варианты дальнейшего путешествия пары, среди которых были Лос-Анджелес, Лас-Вегас и даже Мексика.

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