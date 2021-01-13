Тимати после ухода из Black Star будет выпускать под своим брендом вазелин и гели для интимной гигиены

Рэпер Тимати, который в 2020 году покинул лейбл Black Star, зарегистрировал свой новый товарный знак — Timati. Это обошлось ему всего в 60 тысяч рублей.

Кроме того, он изменил логотип. Теперь его имя пишется золотыми буквами на черном фоне, над ним — цифра 13. Что это означает? рэпер пока не рассказывал.

Теперь музыкант будет заниматься производством не только бургеров и мойкой машин, как в прошлые годы. Под его брендом будут выпускаться товары разного профиля. Среди них зубные пасты, эфирные масла, блеск для губ, вазелин, гуталин, краситель для бороды и усов, гели для интимной гигиены, тампоны, одежда, обувь.

Впрочем, этим список совсем не ограничивается. Тимати будет выпускать товары, связанные с садоводством, строительством. Также в сферу его интересов будет входить реклама, сочинение музыки, караоке, прокат спортивного инвентаря, гостиничный бизнес и дома для престарелых, и даже услуги по экстракорпоральному оплодотворению, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что рэпер Тимати – главный герой шоу «Холостяк». В недалеком будущем начнутся выпуски проекта на телевидении, где за сердце музыканта будут бороться красавицы со всей страны.

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