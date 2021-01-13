«Зара тогда устроила скандал»: Бородин с «Фабрики звезд» рассказал о непростом характере певицы

Участник шестой «Фабрики звезд» Арсений Бородин в интервью для YouTube-канала Любови Терлецкой вспомнил, как его коллега певица Зара наотрез отказалась ночевать в вытрезвителе рядом со странными личностями.

По словам Бородина, после проекта они много гастролировали. При этом условия жизни в некоторых населенных пунктах были ужасающими. Один раз их всех разместили в вытрезвителе, но певица Зара, что называется, встала в позу.

«Это случилось в городе Бобруйск. Представьте картину: Зара с сумочкой Birkin поднимается по ступеням вытрезвителя. Вместе с ней идет весь такой просветленный Прохор Шаляпин. А в коридорах там стоят самые настоящие алкаши. Зара тогда устроила скандал, мы все ее успокаивали. В итоге Зара собрала деньги, у кого сколько было, и мы уехали в другой город в поисках гостиницы».

Арсений Бородин

Отметим, что Арсений Бородин по итогам гала-концерта занял на проекте почетное второе место. Он уступил только Дмитрию Колдуну.

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