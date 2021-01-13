Словно Снегурочка: Шпица в васильковой дубленке с белой оторочкой отметилась на прогулке

Теплая шуба не спасла от зимней стужи актрису, и ей пришлось согреваться на специальном кресле.

Все больше звезд выбирают для зимы дубленки. Мимо тренда не могут пройти ни мужчины, ни женщины. От ретро-модели, замеченной в секонд-хенде, недавно пришел в восторг Александр Рогов, по словам стилиста, именно такие фасоны в духе 70-х считаются очень актуальными.

А Светлана Ходченкова в шубе по типу тулупа появилась в загородном туристическом комплексе Домодедово. Звезда устроила импровизированное дефиле в модной вещице оттенка кэмел. Он, к слову, по заверению Эвелины Хромченко, в этом сезоне очень популярен. Кроме того, цвет внешне молодит женщин и никогда не потеряет своей актуальности. Так что вещи в этом колоре могут стать хорошим вложением средств.

Ну а Екатерина Шпица выбрала дубленку насыщенного василькового оттенка с белой меховой оторочкой. В шубе звезда предстала на прогулке в парке Горького. Однако вечер оказался настолько холодным, что ей пришлось обогреваться подручными средствами, которые продуманно установили в излюбленном москвичами месте для прогулок.

«А в ЦПКиО им. Горького на катке в зоне очага кресла с подогревом! Я сегодня оценила это сполна в перерыве на съемках! Много ли человеку надо? Пригреться и чаю теплого выпить», — поведала артистка в личном блоге.

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