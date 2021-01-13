«Пока мужа нет рядом»: Каменских в красном кружевном белье пошалила с камерой в спальне

Анастасия Каменских с мужем Алексеем Потаповым (Потап) в настоящий момент отдыхает на Мальдивах. Артистка не изменяет себе и из отпуска заполняет свой блог кадрами – один другого горячее.

Вслед за фото в мини-бикини, в которых с трудом умещаются ее пышные формы, звезда побаловала своих почитателей видео в белье. Облачившись в ажурную красную комбинацию, лежа в постели, она записала клип, от которого у фолловеров дух перехватило. Приближая к своему роскошному бюсту камеру, она эффектно привлекла к нему внимание.

«Видимо, кадры сделаны, пока мужа нет рядом», «А Потап куда смотрит?», «Настя, какая же ты роскошная», «Вызовите пожарных, умоляю», «Очень горячая леди», «Ну невозможно же такое снимать на ночь глядя!», «Настя, вы решили всю страну с ума свести?» — написали в Сети подписчики Каменских.

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