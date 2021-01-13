«Люблю все сильнее»: Анастасия Макаревич трогательно поздравила своего немедийного мужа с днем рождения

43-летняя солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич уже около 20 лет счастлива в браке с абсолютно немедийным мужчиной. Прессе о нем известны самые скупые факты, поскольку избранник звезды категорически не желает афишировать свою фигуру.

Его зовут Евгений Першин, и он является преуспевающим юристом. Пара считается одной из самых крепкий в российском шоу-бизнесе, поженившись однажды они трепетно хранят свои отношения. В их союзе родилось двое сыновей. Старшему Матвею уже 17 лет, он делает успехи в футболе, считается одним из лучших бомбардиров команды футбольной школы молодежи (ФШМ), входит в сборную «Локомотива» в Москве. Младшему наследнику Макару пока 11 лет.

В личном блоге Настя Макаревич обнародовала редкое фото мужа и поздравила его с именинами.

«С днем рождения, любимый! С каждым годом люблю тебя все сильнее! Значит в 20 раз больше, крепче и нежнее, чем в момент нашей первой встречи! Счастлива, что ты есть у нас! Поздравляем все-все-все!!! Ура!!!» — написала певица.

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