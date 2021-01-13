Настроение – супер: Зара в роскошной шубе в пол устроила танцы на улице

Недавно харизматичный танцор Пухляш (Дима Красилов), ставший известным после выхода клипа Uno от Little Big, повторил за Полиной Гагариной танец под песню Келли Роуленд. Певица Зара тоже не удержалась от соблазна и приняла участие во флешмобе. Звезда пустилась в пляс прямо на улице.

При этом компанию знаменитой выпускнице «Фабрики звезд» составил огромный медведь. Аниматор, переодетый в мохнатого символа России, поддержал артистку в ее начинании, однако чуть не ударил своей огромной головой звезду. (Видимо, под костюмом плохо видно обстановку).

Зара во время исполнения танца оказалась наряженной в роскошную шубу в пол. Примерно в такой же модели ранее засветилась на публике телеведущая Юлия Барановская, а потом и актриса Екатерина Климова.

Ранее мы писали о респектабельном особняке Зары в 4 этажа. Он не только снаружи напоминает дворец, но и внутри его обстановка поистине царская.

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