Киркоров собрал за столом звезд, а Бузова улетела на Мальдивы: как звезды провели…
Видео
Поменьше «ковидиотов» и побольше «корониалов»: новые словечки 2020 года, которые прижились
Видео

Шепелев выставил на продажу долю сына в квартире Фриске

Родители певицы категорически против такого решения.

Шепелев выставил на продажу долю сына в квартире Фриске
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Global look press.

Дмитрий Шепелев выставил на продажу часть квартиры Жанны Фриске в центре Москвы, сообщает «СтарХит». Треть жилья принадлежит сыну певицы, и ведущий как законный представитель Платона имеет на это право.

Элитная недвижимость была когда-то голубой мечтой артистки, она долго на нее копила, а потом с любовью обставляла на свой вкус. Поэтому родители ушедшей в мир иной звезды (они являются владельцами остальной части квартиры) оставили ее себе и сохранили все так, как было при жизни артистки. Даже духи и пустышка ее ребенка в стаканчике стоят на полке так, будто Жанна их оставила только что.

Тем не менее, Дмитрий Шепелев решил распорядиться имуществом по-своему. Он уведомил о своем решении родителей бывшей возлюбленной, а они в свою очередь, по данным издания, уже направили иск в Хамовнический суд, где просят запретить отчуждение. Стоить доля в квартире Фриске может до 15 млн рублей.

Смотрите также

Тэги

Дмитрий ШепелевДмитрий Шепелев последние новостиЖанна ФрискеЖанна Фриске. Дмитрий ШепелевПлатон Шепелев