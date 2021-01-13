«Эх, Серега, такую женщину потерял!»: Матильда Шнурова в секси боди знойно обвалялась в песке на пляже

Экс-жена лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда вслед за Кристиной Орбакайте, Филиппом Киркоровым и Анной Банщиковой выбрала для отдыха Майами.

Американский курорт известен своими тусовками и веселыми пляжными вечеринками, однако светская львица предпочла наслаждаться отдыхом у океана. Девушка львиную долю своего времени проводит на берегу, наслаждаясь шумом волн и теплым солнца.

В личном блоге звезда порадовала поклонников несколькими знойными кадрами. На последнем из них она предстает с сексуальном боди с дерзким декольте и открытой спиной. Матильду, похоже, нисколько не смутило, что песок облепил практически все ее тело. Шнурова красиво позировала на камеру, не на шутку разгорячив тем самым своих поклонников.

«Эх, Серега, такую женщину потерял!», «Невозможно хороша», «Господь Боже мой», «Ээээ! Палехче!!!», «Фантастическая ты!», «Мечта», «Вау! Огонь!» — прокомментировали фолловеры.

Напомним, Матильда и Сергей Шнуров прожили в браке 8 лет – с 2010-го по 2018-й годы. Для музыканта девушка стала третьей женой. В настоящий момент он счастлив в четвертом союзе с дочкой миллиардера Валерия Абрамова Ольгой Абрамовой.

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