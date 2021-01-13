«Это бомба!»: у молодой жены Цекало чуть не выпала пышная грудь из крохотного бикини

Дарина Эрвин вызвала зависть у публики, пройдясь по пляжу в откровенном наряде.

Художница Дарина Эрвин, 29-летняя жена 59-летнего Александра Цекало, вызвала зависть у публики, пройдясь по пляжу в крохотном бикини. Ее формы оказались настолько внушительными, что звезда явно рисковала неожиданно обнажиться при людях. Мини-лиф с трудом сдерживал ее роскошную грудь.

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Фотография в полный рост в купальнике вызвала серьезный резонанс в Сети, фолловеры в восторге, что наконец-то увидели настоящую женственную фигуру, без коррекции.

«Показала себя во всей красе. Живое нефотошопленное тело», «Это бомба! Такая красивая!», «Афродита из пены морской, всегда с улыбкой», «Просто шедевр!», «Так шикарно сложена», «Ну, красотка же!», «Прекрасна во всем», «Космос», «Богиня!» — наперебой пишут поклонники в блоге Дарины.

Напомним, для продюсера Александра Цекало художница — уже четвертая жена. Разница в возрасте в 30 лет пару совсем не смущает, они счастливы вместе уже несколько лет, хотя поженились официально лишь в начале 2019-го.

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