«Стартом послужил серьезный испуг»: дочь Валерии рассказала о своем недуге

27-летняя дочь певицы Валерии Шена призналась своим подписчикам в Instagram, что уже около 10 лет страдает паническими атаками.

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«Стартом послужил серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Панические атаки приумножаются со временем. То проходят, то накрывают», — поведала она в stories.

Что это был за случай, артистка рассказывать не стала, но призналась также и в других проблемах со здоровьем. По ее словам, она недавно перенесла две операции, поэтому решение неврологической беды пока отложила на некоторое время. Несмотря на настойчивые просьбы поклонников признаться, что это было за хирургическое вмешательство, девушка опять промолчала. Однако заметила, что этот год был сложным и в плане личных отношений. По ее словам, она «пережила предательство близкого человека».

Отметим, что Шена – это имя, которое наследница Валерии выбрала для себя сама. Мама назвала ее при рождении Анной. Впрочем, родительница молодой певицы тоже когда-то была Аллой.

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