«Сходство до сих пор очень сильное»: Кристина Асмус сделала редкое селфи с младшей сестрой

Кристина Асмус обычно не говорит о личной жизни. Не удивительно, что многие поклонники сначала не поверили, что она разводится с Гариком Харламовым. Фанаты считали их идеальной парой, но летом 2020 года девушка неожиданно объявила, что расходится с резидентом Comedy Club. Теперь она уже живет одна в просторном особняке. Однако Гарик помогает ей воспитывать дочку Анастасию и часто проводит с ней время.

Недавно Асмус устроила праздник в честь дня рождения наследницы. На вечеринке побывал не только ее бывший муж, но и младшая сестра Карина. Девушка ранее рассказывала, что у нее есть две сестры. Одна их них очень похожа на знаменитую родственницу. Однако недавно Кристина коротко подстриглась и покрасилась в жгучий черный цвет. Она сделала редкое селфи с Кариной, чем привлекла внимание фанатов к родственнице.

«Комментарий в карусели подтолкнул меня выложить это фото отдельно. Мы с сестрой Кариной действительно очень похожи и всегда были. Нас часто называли близнецами, хотя я старше Карины на 3 года. Но вот я покрасилась и мне интересно — сходство до сих пор очень сильное или уже не так?» — написала звезда.

Поклонники вновь поразились сходству девушек. Многие отметили, что Карина могла бы стать дублершей Асмус-страшей. «Как по мне, одно лицо», «Я подумала, что просто прифотошопила свое старое фото. Очень похожи», «Как же вам идет этот цвет волос! Невероятная красотка!», «У тебя такая сестренка есть», «Вы одинаковые, я в шоке это очень круто», «Одна я думала, что это фотошоп. Мол, фото в стиле я предыдущая с собой изменившейся», — прокомментировали пост подписчики.

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