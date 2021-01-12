«Зима в Сочи»: Лиза Арзамасова запечатлелась на берегу моря в блузке с глубоким декольте

Недавно поженившаяся пара фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова в эти дни находятся в Сочи. В этом курортном городе с успехом идут выступления «Ледового шоу» Ильи Авербуха, а Елизавета сопровождает мужа.

Арзамасова признается, что сейчас наполнена нежностью и счастьем. Ей не хочется думать ни о чем, кроме любви. Молодая жена Ильи Авербуха часто прогуливается по пустынным пляжам и делает снимки, чтобы зафиксировать счастливые моменты.

Этот январь в Сочи выдался теплым. Находясь на берегу Черного моря, Лиза Арзамасова даже решилась снять пальто и остаться с одной блузе с глубоким декольте. Девушка сделала невероятно нежное фото и поделилась им в Instagram.

Полный чувственности кадр произвел впечатление на поклонников Арзамасовой. Они находят, что жизнь рядом с любимым мужчиной превратила ее в очень нежную красавицу.

«Лиза, ты сама нежность», «Лиза расцвела», «Ну, какова – красота!», «Благородная. Красивая», «Взгляд добрый, нежный», — высказываются в Сети.

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