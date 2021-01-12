«Две лапушки»: Екатерина Климова нарядила младшую дочку в пурпурный пуховик и меховую шапку для зимней прогулки

42-летняя актриса Екатерина Климова чудесным образом совмещает успешную карьеру с воспитанием детей, их у звезды четверо — две дочери и столько же сыновей. Самой младшей наследнице Екатерины Климовой, Белле, рожденной в браке с актером Гелой Месхи, не так давно исполнилось пять лет.

Звезда старается как можно больше времени проводить вместе с малышкой. Екатерина Климова отправилась на зимнюю прогулку с Беллой, облачив себя и дочку в очень яркие пуховики.

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Актриса выбрала для себя верхнюю одежду цвета свежей майской травы, на рукаве куртки Климовой вышита первая буква имени младшей дочери. Беллочку мама утеплила пурпурным пуховиком, декорированным пуговицами в виде ромашек. Голову девочки согревает объемная меховая шапка.

На фото, которым Екатерина Климова поделилась в Instagram, она улыбается, а вот выражение лица Беллы контрастирует с маминым: девочка очень серьезна.

«Как настроение?» — спросила под снимком актриса.

Поклонники ответили, что как и у нее с Беллой — по-разному.

«А Беллочка что-то грустненькая», «Какая серьезная девочка», «Две лапушки! Катю люблю!», «Скучает без папы?», «Боже, какая красивая шапка», — высказываются в Сети.

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