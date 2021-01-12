«Тепло побеждает красоту»: Жанна Бадоева облачилась в парку цвета хаки на меху и белые ботинки

Ведущая популярной программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева в эти дни занята съемками очередного выпуска передачи. На этот раз звезда изучает обычаи и нравы жителей столицы Словении Любляны.

Жанна пожаловалась на жуткий холод в этих местах. На фото в Instagram Бадоева позирует в парке цвета хаки на меху, свитере, джинсах и белых высоких ботинках. Как бы извиняясь за свой не очень удачный лук, телеведущая оправдывает его капризами погоды.

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«В Любляне то снег, то туман, то солнце… Не понимаю, как одеваться, чтоб выглядеть красиво и было тепло. Но когда холодно, тепло побеждает красоту. Зимой нужно сидеть дома», — написала в Instagram Жанна Бадоева.

Между тем эксперт Teleprogramma.pro, стилист Ольга Трофимова считает, что звезде совершенно не за что оправдываться. Образ Жанны Бадоевой Ольга нашла вполне удачным, разве что заметив небольшую неактуальность парки на меху — они уже уходят в прошлое.

«Жанна Бадоева смело демонстрирует нам свободные, удобные и в то же время отвечающие последним трендам образы, — отметила Ольга Трофимова в беседе с Teleprogramma.pro. — Ей легко удается сочетать несочетаемое: парка цвета хаки, свитер и джинсы и идущие с ними вразрез белые ботинки. Благодаря им образ смотрится динамично, свежо и отвечает всем позициям стрит-стайла. Белая обувь — тренд, зашедший к нам из предыдущих сезонов. Как человек, живущий в Европе, Жанна одевается по-европейски. Для нее удобство и комфорт — прежде всего. Но она умудряется грамотно совмещать и микшировать вещи».

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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