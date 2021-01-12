«Навязываться не хочу»: Ольга Бузова высказалась о «конфликте» с Аллой Пугачевой

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова стала гостьей радиостанции «Комсомольская правда». Во время общения в студии была затронута тема отношений Ольги Бузовой с Аллой Пугачевой. В конце минувшего года в Сети появилась информация о том, что Алла Борисовна якобы запретила приглашать Ольгу Бузову на новогодние огоньки. Теледива призналась, что эта новость стала для нее тогда шоком.

«Я уже сталкивалась с таким отношением к себе, и в тот момент у меня была микромысль, что это правда, — поделилась Ольга Бузова с журналисткой Марией Ремизовой. — Но я ни за что не поверю, что это сказала Алла Борисовна, пока лично не услышу этих слов от нее».

Ольга Бузова говорит, что почти сразу поняла — это фейк. Звезда призналась, что не знакома с Аллой Пугачевой лично, и пока это остается ее большой мечтой.