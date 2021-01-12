«Соскучилась»: Шубская в черном силуэтном платье с перьями предстала в объятиях Овечкина

Анастасия Шубская не скрывает, что счастлива в браке с Александром Овечкиным. Они сначала расписались в ЗАГСе, а потом устроили пышную свадьбу. Мама девушки Вера Глаголева успела побывать на торжестве, но вскоре скончалась. Она долгие годы боролась с раком. Теперь ее наследница живет в США и воспитывает двоих детей — двухлетнего Сергея и Илью, которому всего семь месяцев. Летом 2020 года хоккеист привез семью в Россию, чтобы познакомить маленького сына с родственниками.

Пока Шубская наслаждается временем, которое проводит на родине. Она успела отпраздновать свой день рождения, встретить Новый год и даже устроить застолье с друзьями. А вот Овечкин поставил старшего сына на коньки. Сергей уже умеет управляться с клюшкой. Многие пророчат ему карьеру хоккеиста. Но недавно Александр отлучился по делам. Анастасия успела соскучить по мужу. Она поделилась снимком со своего дня рождения. Тогда девушка блистала в черном платье по фигуре с перьями. В кадре ее обнимает и целует Овечкин.

«Соскучилась», — заявила она в соцсети.

Поклонники отметили, что они очень гармонично смотрятся вместе. «Очень красивая пара», «Классная пара, очень подходят друг другу», «Это любовь», «Какие вы красивые и счастливые», «Таким трогательным бывает этот грозный хоккеист!!!! Пусть у вас так будет всегда», — прокомментировали пост подписчики. Ранее Овечкин признался, что у него есть мечты. Он хочет завоевать олимпийское золото, а также стать папой дочки.

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