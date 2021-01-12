«Увидел, кто рядом»: Сафронов высказался о коллегах после скандального увольнения из «Битвы экстрасенсов»

Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергей Сафронов написал довольно объемный пост в Instagram, в котором признался, что очень сильно ошибался в своем окружении.

Иллюзионист рассказал, что считал шоу-бизнес настоящим клубком змей, в котором нет места искренности и дружбе. Но случившиеся с ним неприятности, показали, что это далеко не так. Напомним, в прошлом году Сергея Сафронова отстранили от ведения «Битвы экстрасенсов» после того, как одна из участниц шоу заявила о его взяточничестве.

В конце года Сергей и его два брата разом заболели. Самый тяжелый недуг оказался у экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» — после увольнения и последующей травли он пережил сильный стресс, на фоне которого и развилось заболевание.

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После случившегося Сергею Сафронову оказали мощную поддержку его бывшие коллеги.

«Меня простили и сейчас поддерживают звонками, мудрыми советами, помогают в поиске врачей», — поделился Сергей Сафронов.

Иллюзионист настолько тронут отношением к себе, что ему стало стыдно за свои дурные мысли о представителях шоу-бизнеса.

«Увидел, кто рядом в их настоящем обличии – немало из них тех, кто именно сейчас стал для меня близким и очень ценным. Многое за это время понял и осознал», — написал Сергей Сафронов в Instagram.

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