«Мое богатство»: Ольга Орлова в мерцающем комбинезоне сделала редкое фото с 19-летним сыном

Певица и телеведущая на отдыхе заключила в объятия наследника. Артем вызвал восторг даже у Екатерины Стриженовой.

Ольга Орлова раньше пела в группе «Блестящие». Она тесно дружила с Жанной Фриске. Однако в последние годы артистка вела шоу «Дом-2» и на сцену она редко поднималась. О личной жизни она почти не рассказывает. Артистка живет в просторном особняке и содержит нескольких собак. От брака с бизнесменом Александром Кармановым у нее есть сын Артем. Молодой человек давно живет самостоятельно.

В январе Ольга улетела отдыхать. Она решила расслабиться на море, так как декабрь выдался для нее очень насыщенным. Телеведущая делилась кадрами с побережья. Она признавалась, что почти не купалась, так как вода ей казалась холодной. Как оказалось, вместе с ней на курорте был сын. Накануне Орлова решила сделать с ним редкое фото в отеле. Она предстала в эффектном сверкающем комбинезоне черного цвета. На плечи артистка накинула палантин, а также дополнила образ мюлями на шпильке.

Ольга позировала в обнимку с 19-летним наследником, который стал выше мамы на голову. Артем предстал в темно-синем костюме и изумрудной рубашке.

«Мое богатство», — лаконично написала звезда.

Сын певицы восхитил даже ее коллегу Екатерину Стриженову. «Артемка, замечательный парень!» — заявила она. Поклонники с ней согласились. «Красавчик!Не такой он и низенький, Оля на каблукищах и все равно ниже на пол головы», «Прекрасный сын и красавица мать», «Сокровище!!! Прекрасный сын. Счастья вам и здоровья!», «Красивый парень, весь в маму», — прокомментировали подписчики.

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