«Пора заняться собой»: Михаила Галустяна жутко «разнесло» после новогодних застолий

Шоумен задумывается над тем, чтобы сесть на диету.

41-летний Михаил Галустян поделился в Instagram своим актуальным фото, на котором его с трудом узнали поклонники. Дело в том, что шоумен за последнее время сильно прибавил в весе. Лишние килограммы изменили внешность Михаила Галустяна. Артист признался, что всерьез раздумывает над тем, чтобы избавиться от набранного веса.

«Все, хватит жрать. Пора заняться собой. Или так норм?» — поинтересовался у поклонников Миша Галустян.

Те с энтузиазмом отреагировали на вопрос шоумена. Под постом Галустяна на тему веса за небольшое количество времени оставлено более шести тысяч комментариев.

«Кушай на здоровье! Ты красив», «Это ты от Харламова заразился, не стой с ним рядом», «Хорошего человека должно быть много», «Вай, мама, кто это?», «Оу, оливье все-таки сделал свое черное дело», — высказываются в Сети.

Стоит отметить, что Михаил Галустян – не единственный представитель российского шоу-бизнеса, который в этом январе успел пожаловаться на набранный вес. Лишние килограммы после праздников появились даже у таких див, как Вера Брежнева и Светлана Бондарчук.

Смотрите также