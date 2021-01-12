«Счастье есть»: Ягудин и Тотьмянина в купальных костюмах запечатлелись с дочками в Дубае

Семейная пара прославленных фигуристов Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина нередко вынуждены жить в разлуке — Татьяна с дочками периодически уезжает во Францию, где у супругов есть собственный дом, а Алексей остается работать в Москве. Но каникулы семья всегда проводит вместе. Пару дней назад Татьяна и Алексей с дочками Лизой и Мишелью прилетели в Дубай. Находясь в жарких Арабских Эмиратах, дружное семейство часто делает совместные снимки.

больше по теме «Воссоединились»: Алексей Ягудин поделился снимком с женой и дочками

Одним из таких Татьяна Тотьмянина поделилась в своем Instagram. Фото сделано на пляже, а потому все четверо позируют в купальных костюмах. Татьяна накинула поверх купальника себе и младшей дочке рубашки, вероятно, боясь обгореть.

«Счастье есть», — подписала трогательный кадр фигуристка.

Поклонники признались Ягудину и Тотьмяниной, что обожают их семью. Некоторые обратили внимание на то, как заметно выросла и начала превращаться в красавицу старшая дочка пары, одиннадцатилетняя Лиза.

«Красивая семья», «Лиза такая статная, стройняшка», «Красиво и тепло», «До чего же милая семья», «Какая красивая фотография!» — высказываются фанаты звездного семейства.

Смотрите также