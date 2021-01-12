Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о третьей беременности

Экс-гимнастка отдыхает на Мальдивах с мужем Павлом Волей и детьми. Девушка следит за фигурой, но поклонники заметили изменения в ее внешности.

Ляйсан Утяшева в минувшем году с размахом отпраздновала 35-летие. Она уверена, что находится только в начале своей карьеры. Как известно, девушка работает ведущей шоу «Танцы», а также снимает видео для своего YouTube-канала. Больше года назад экс-гимнастка возобновила тренировки и вернулась в форму. После родов она долго не могла похудеть. По ее словам, она намеренно позволяла себе есть все, что хотелось.

Но теперь Утяшева для многих пример трудолюбия и силы воли. Она обладает точеными формами, которыми хвастается, отдыхая на Мальдивах. Девушка проводит время с мужем и детьми на островах, где то и дело облачается в бикини. На днях поклонники заметили, что у телеведущей округлился живот. Вскоре в СМИ появились новости, что Ляйсан ждет третьего ребенка. На кадрах, сделанных несколько месяцев назад, у звезды плоский живот, а на свежих фото он выпирает.

Изменения во внешности девушки насторожили ее фанатов. Однако вскоре она отреагировала на сплетни. «Ржу», — написала Утяшева, показав скрин новости. Она дала понять, что журналисты и поклонники ошиблись. Возможно, злую шутку с ней сыграл неудачный ракурс. Также не исключено, что жена Павла просто плотно поела. Напомним, что в прошлом году в такую же неловкую ситуацию попала Наталья Рудова. Актриса тоже посмеялась над сплетнями и призналась, что просто плотно поужинала.

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