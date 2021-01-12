Рустам Солнцев высказался о долге в 218 млн рублей: «Такие суммы никто никогда в жизни не гасит»

Этот год для звезды реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева начался с больших неприятностей. Судебные приставы требуют от шоумена погасить долг в 218 миллионов рублей. С банковских счетов Солнцева уже списаны все имеющиеся там средства. Кроме того, наложен запрет на выезд Рустама за пределы России, пока он не погасит долги.

«Долг был сформирован на основании решения суда, — прокомментировал ситуацию Teleprogramma.pro адвокат Рустама Солнцева Валерий Панасюк. — Много лет назад Рустам Петрович был генеральным директором фирмы, и одни непорядочные лица после того, как он уволился с этой должности, сделали документы о его номинальности, в результате чего его и привлекли к субсидированной ответственности».

Для Рустама Солнцева и сам факт тяжбы, и решение суда взыскать с шоумена сумму в двести с лишним миллионов рублей стали полной неожиданностью. Дело в том, что все судебные заседания проходили без его участия. Экс-участник «Дома-2» попросту не знал о них.

«Почта не доставила мне ни один оповещательный документ, — поделился Рустам Солнцев с Teleprogramma.pro. — Нам уже предоставили официальную бумагу, что я не получал никаких писем из суда. Долг я не погасил, такие суммы никто никогда в жизни не гасит. Это решается по-другому. В суде буду доказывать, что это долг не мой».

Что касается денег, списанных со счетов Рустама Солнцева, то он предпринял попытку их вернуть, обратившись к своему давнему знакомому — хозяину компании, где трудился директором шоумен.

«Он человек небедный, я с ним общался. Он пообещал, что поможет — каким-то образом списание мне возместит, ведь это произошло по его вине. Но не помог, оказался вруном. Я несколько раз выходил с ним на связь, но больше таких попыток предпринимать не буду. Такое общение унижает и меня, и его», — заключил Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro.

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