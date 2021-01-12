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Ольга Рапунцель объяснила, откуда появились слухи о ее предстоящих судах с организаторами «Дома-2»

Как отметила бывшая звезда телестройки, таким способом завоевываются новые подписчики.

Ольга Рапунцель объяснила, откуда появились слухи о ее предстоящих судах с организаторами «Дома-2»
Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

Бывшая звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на слухи, что якобы она собирается подавать в суд на организаторов шоу. Поводом, по слухам, стало то, что ее семью очерняли на проекте после ухода с телестройки.

Ответ Ксении Бородиной
Ответ Ксении Бородиной. Фото: instagram.com/borodylia/

«Ну как я могу судиться с «Домом-2»? Это все слухи! Люди разносят слухи. Таким способом некоторые пользователи завоевывают для себя новых подписчиков. Создаются так называемые домовские группы и распространяются слухи. Таким способом они зарабатывают. У меня нет претензий к проекту».

Ольга Рапунцель

Ранее телеведущая Ксения Бородина высказалась насчет возможного суда Ольга Рапунцель и организаторов шоу:

«Людям свойственно… быть неблагодарными тоже. От недостатка ума и воспитания. Сейчас, когда «Дом-2» закрыли, многие «звезды» остались без дела, а хочется чем-то заниматься. Например, подавать в суд, сидя в квартире, которую тебе подарили».

Отметим, что по итогам одного из конкурсов Ольге Рапунцель была бесплатно вручена квартира от организаторов «Дома-2». Именно в ней она сейчас живет с мужем.

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