Ольга Рапунцель объяснила, откуда появились слухи о ее предстоящих судах с организаторами «Дома-2»

Бывшая звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на слухи, что якобы она собирается подавать в суд на организаторов шоу. Поводом, по слухам, стало то, что ее семью очерняли на проекте после ухода с телестройки.

«Ну как я могу судиться с «Домом-2»? Это все слухи! Люди разносят слухи. Таким способом некоторые пользователи завоевывают для себя новых подписчиков. Создаются так называемые домовские группы и распространяются слухи. Таким способом они зарабатывают. У меня нет претензий к проекту».

Ольга Рапунцель

Ранее телеведущая Ксения Бородина высказалась насчет возможного суда Ольга Рапунцель и организаторов шоу:

«Людям свойственно… быть неблагодарными тоже. От недостатка ума и воспитания. Сейчас, когда «Дом-2» закрыли, многие «звезды» остались без дела, а хочется чем-то заниматься. Например, подавать в суд, сидя в квартире, которую тебе подарили».

Отметим, что по итогам одного из конкурсов Ольге Рапунцель была бесплатно вручена квартира от организаторов «Дома-2». Именно в ней она сейчас живет с мужем.

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