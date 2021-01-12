«Я не играю, не манипулирую, не доигрываю»: Муцениеце отреагировала на фото Карпович и Прилучного

Как отметила актриса, для нее большое счастье быть открытой и честной.

Актриса Агата Муцениеце отреагировала на совместный снимок, который ранее разместила на своей страничке в Instagram ее коллега — звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. На фото она, напомним, была запечатлена с бывшим мужем Муцениеце — «мажором» Павлом Прилучным.

Карпович в своем посте заявила, что все недоигранные спектакли будут обязательно доиграны перед зрителями в самое ближайшее время, сообщает «Собеседник».

«Главная сила, объединяющая меня и моих подписчиков, — сила правды! Я не играю, не манипулирую, не доигрываю! Какое счастье быть открытым и честным, какое счастье не играть перед Богом, а для артиста его зритель – бог! Как здорово не манипулировать интересом своего зрителя! И знать, что именно это его держит!» Агата Муцениеце

Напомним, что Павел Прилучный сейчас живет вместе с Мирославой Карпович. Они, судя по всему, безумно счастливы. Прошлым летом они вместе отдыхали в Крыму, прихватив с собой общих детей «мажора» и Муцениеце. Как отмечала актриса, ее не ставили в известность, что за ребятами будет присматривать новая женщина Прилучного.

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