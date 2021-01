Актрисам «Секса в большом городе» заплатят по миллиону долларов за каждую новую серию

Звезды культового сериала «Секс в большом городе» получат более чем по миллиону долларов за один эпизод предстоящего 10-серийного продолжения. Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, более известные как Кэрри, Шарлотта и Миранда, положат в карман по кругленькой сумме после съемок в каждой серии. А вот Саманте (Ким Кэтролл) остается кусать локти: она от участия в новом проекте отказалась, поссорившись с коллегами.

О высоких гонорарах актрис сообщает Variety, ссылаясь на собственные источники. Однако издание не считает эти суммы такими уж заоблачными. Западные журналисты отмечают, что в последние годы получить миллион за серию становится привычным делом для звезд первой величины. К примеру, Николь Кидман, Джефф Бриджес, сэр Патрик Стюарт и Риз Уизерспун получают именно такую зарплату, снимаясь в крупных проектах Netflix, Hulu и других стриминговых сервисов.

Напомним, сериал-продолжение «Секса в большом городе» будет называться And Just Like That… и расскажет о трех уже знакомых нам подругах, которым стукнуло за пятьдесят. Есть ли в их жизни любовь и интим — узнаем, когда картина будет готова. А пока еще предстоят съемки в Нью-Йорке, запланированные на весну.

