«Между готовками»: Юдашкина в облегающих джинсах и перчатках похвасталась массивным столом, который сделала сама

Если вы думаете, что жена известного модельера Валентина Юдашкина Марина — дама светская и рафинированная, вы глубоко ошибаетесь. 62-летняя блондинка — из тех, у которых есть внутренний стержень.

Проживая в роскошном особняке в элитном поселке, и явно не бедствуя, она сама частенько готовит и накрывает щедрые столы для своих гостей. А фирменными рецептами даже иногда делится с фолловерами, которые уже привыкли к милому хобби знаменитости. Однако на этот раз Марина смогла удивить многих.

«Между готовкой решила сделать стол для улицы из оставшихся досок», — заявила Юдашкина и взяла в руки шлифовальный станок.

Стоит отметить, что работала им звезда вполне уверенно. Этим дело не закончилось, и избранница кутюрье покрыла только что произведенную мебель специальной краской, которая имитирует эффект старины. Результат труда звезда показала в Instagram.

«Вот, что из этого получилось. Как вам, нравится?» — спросила она своих подписчиков.

Не трудно догадаться, что почитатели семьи Юдашкиных в большинстве своем оказались в восторге от творения Марины.

«Есть женщины в русских селеньях!», «Не перестаю вами восхищаться, Марина! На все руки мастер!», «Классный стол! Богато смотрится!», «Мариночка, какая же вы умница. И красавица, и на все руки мастерица!» — отметились они в комментариях блога.

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