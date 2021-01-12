Образ-разочарование: Анжелика Ревва отметилась в ресторане в кожаных шортах и лонгсливе-тельняшке

Анжелика Ревва вместе со своим знаменитым мужем Александром и дочерями практически с конца ноября отдыхает в Дубае. Чета ненадолго наведывалась в Москву, а потом опять отправилась в Эмираты.

Счастливая пара вкушает в отпуске все прелести курортной респектабельной жизни, периодически встречаясь на арабской земле с друзьями из московской тусовки. В частности, им удалось приятно провести время со Стасом Михайловым и Светланой Лободой. Однако певцы уже улетели в родные края, а вот семья комика решила здесь остаться надолго.

Фолловеры и друзья Анжелики не перестают восхищаться кадрами, сделанными ей в Эмиратах, замечая, как хороша она собой. Тем не менее, один из аутфитов избранницы юмориста, мягко говоря, совсем не впечатлил профессионального имиджмейкер-стилиста Елену Бестави. Речь идет о комплекте, состоящим из кожаных шорт, лонгсливе-тельняшке и туфлях оттенка топленого молока.

«Если говорить о трендовости образа Анжелики, то все это уже отголоски ушедшего 2020 года. При этом собрано все в комплект не самым лучшим образом. Говорить о стиле здесь не приходится, поскольку сразу бросаются в глаза туфли-лодочки на каблуке, которые никак не вписываются в стилистику образа», — сказала фэшн-эксперт специально для сайта Teleprogramma.pro.

К слову, Эвелина Хромченко тоже как-то предупреждала женщин на одном из шоу «Модный приговор», чтобы они осторожно экспериментировали с белыми вещами, поскольку в один образ нельзя включать его разные оттенки. На фоне кипенного белого более темные тона выглядят немного неряшливо.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также