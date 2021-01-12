Редкий кадр: на 54-летие Ренаты Литвиновой Земфира поделилась их совместным снимком

Земфира редко публикует в социальных сетях фотографии личного плана, в основном все ее посты посвящены творчеству. Но на этот раз звезда сделала исключение, обнародовав в Instagram совместный снимок с Ренатой Литвиновой. На фото обе дамы выглядят счастливыми, певица с восторгом смотрит на знаменитую блондинку.

«Есть такой день 12 января», — подписала она кадр.

Артистки тесно дружат больше 15 лет, изумляя публику своими теплыми отношениями. В интервью Ксении Собчак Рената как-то сказала, что считает певицу гениальным человеком. Также во время этой беседы стало известно, что они делят на двоих одну студию, которая фактически выглядит как квартира. На прямой вопрос жены Константина Богомолова, кто ей Земфира, режиссер ответила, что «товарищ».

«Я так восхищаюсь ей и отдаю даже ей пальму первенства. Я считаю, что Земфира – это какой-то дар. Если относишься к человеку, как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй», — сказала Литвинова.

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