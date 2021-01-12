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Бородина отреагировала на слухи, что отдыхает на Мальдивах с Бузовой на одном острове

Как отметила телеведущая, у них абсолютно разные домики.

Бородина отреагировала на слухи, что отдыхает на Мальдивах с Бузовой на одном острове
Ксения Бородина. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram отреагировала на вопрос одной из своих подписчиц. Девушка посчитала, что жена бизнесмена Курбана Омарова поселилась на Мальдивах на одном острове со своей подругой и коллегой Ольгой Бузовой.

Ответ Ксении Бородиной
Ответ Ксении Бородиной. Фото: instagram.com/borodylia/

«Здравствуйте. Вы с Бузовой на одном острове что ли? У нее такой же домик», — спросила подписчица.

«Ребят, у нас абсолютно разные домики. Это Мальдивы. Тут похожий стиль, но отели у всех разные и разные категории. И самое важное, что здесь 1192 острова. Тут не один отель и не один остров. Меня очень удивляет этот вопрос. Ну хоть географию-то в школе учить надо было».

Ксения Бородина

Напомним, что Ольга Бузова проводит отпуск на Мальдивах в обществе своего возлюбленного блогера и музыканта Давида Манукяна. На райском острове они даже сыграли шутливую свадьбу. Причем потратили на ее проведение 700 долларов. Им выдали соответствующий документ, который, правда, не имеет какой-то юридической силы.

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