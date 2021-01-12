Минус 34 и замерзшая слеза: Певцов показал, как отдыхает с сыном в Архангельской области

На этих зимних каникулах далеко не все отечественные звезды отправились в жаркие страны. И виной тому вовсе не коронавирус и ограничения. Просто кое-кому такой отдых нравится.

К примеру, Екатерина Андреева улетела на Алтай, остановившись в отеле в горах, где стоимость проживания стоит больше 12 тыс. рублей в день с человека. Помимо приятных спа-процедур она здесь взбодрилась купанием в проруби. Светлана Ходченкова поступила проще – она выбралась в домодедовский туристический комплекс с деревянными домиками и банькой, наслаждаясь прогулками по лесу. Здесь отдых стоит от 3,5 тыс. рублей в день с человека.

Ну и максимально демократично отдохнул актер Дмитрий Певцов. Вместе с сыном Елисеем он отправился в Архангельскую область погостить у кума. Кадрами из отпуска он поделился в личном блоге. Многих они могут удивить – на видео у мужчины лицо покрылось инеем, а в уголке глаза замерзла слеза. Однако, похоже, что звезду такое положение дел вполне устраивает.

«Минус 34. Прекра-а-а-асно!» — подписал он обнародованный клип.

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