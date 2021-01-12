«Это искусство соблазнения»: Орлова в васильковом микробикини красиво подняла роскошную грудь

43-летняя телеведущая Ольга Орлова улетела на зимних каникулах вместе со своим возлюбленным в Дубай. Здесь они сняли роскошный номер в пятизвездочной гостинице прямо на берегу Персидского залива.

Правда кадрами со своим мужчиной звезда по-прежнему не желает делиться с публикой, считая, что счастье любит тишину. Известно лишь, что его зовут Валерий, ему немного за 50, он интеллигентен и состоятелен. И, наверняка, мужчина очень гордится своей очаровательной и знаменитой спутницей. По крайней мере снимки, которые публикует девушка у себя в Instagram, просто наполнены любованием фотографа.

На последнем из них в васильковом бикини Ольга предстает во всей красе, эффектно приподняв грудь и выпрямив спину. Она призналась, что зашла в море специально для этого кадра, поскольку температура воды в 23 градуса для нее слишком низкая. Но это явно стоило того! Аккаунт Орловой просто разорвался от восторженных комментариев!

«Это искусство соблазнения», «Девять с половиной недель», «Фигура — словно статуэтка», «Нереальная красавица», «Как завидую вашему мужчине», «Очень сексуальная мадам», «Как будто 18 на этом снимке», — восхитились фолловеры.

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