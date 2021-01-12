«Маэстро 85!»: Пугачева в куртке милитари запечатлелась на дружеской встрече с Паулсом

Снимок обнародовал Игорь Николаев в день рождения композитора.

12 января Раймонд Паулс, автор многочисленных хитов для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Софии Ротару и Валерия Леонтьева, празднует юбилей. В этот день коллегу поспешил поздравить народный артист Игорь Николаев.

«Большой юбилей большого маэстро! Раймонд Паулс! 85! Это честь и привилегия общаться, быть причастным, прожить в Музыке вместе огромный период времени! Поздравляю, восхищаюсь, желаю счастья и здоровья!» — написал он в личном блоге.

Свое послание композитор украсил фотографией, которая была сделана на одной из дружеских встреч с латышским музыкантом. На снимке Игорь Николаев предстает рядом с виновником торжества и Аллой Пугачевой, облаченной в джинсовую куртку с погонами в стиле милитари.

К слову, для Примадонны Паулс написал такие любимые народом хиты, как «Миллион алых роз», «Маэстро», «Делу – время», Старинные часы».

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