«Оказалась там, где ты»: Рудковская трогательно поздравила мужа с годовщиной

Яна Рудковская каждый год 12 января поздравляется своего мужа Евгения Плющенко с днем их знакомства. Пара помнит каждое мгновение этого дня и хранит фотографию, сделанную тогда на память.

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Ее продюсер опубликовала в личном блоге и трогательно поздравила любимого с годовщиной их отношений.

«Сегодня 14 лет как познакомились мы с Женей на Трафальгарской площади в Лондоне. Женя представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014-м, а Дима Билан выступал там. Никто тогда не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры, а также в наш долгосрочный творческий союз с Димой. На следующий год Дима с Женей выиграют конкурс «Евровидение 2008», единственный раз в русской истории. А Женя завоюет еще две Олимпийские медали для России, тем самым став единственным фигуристом с 1932 года обладателем четырех Олимпийских наград в четырех Олимпиадах подряд. Вот так бывает… Эти фото сделаны после 15 минут нашего знакомства на фотоаппарат знакомого фотографа. 12 января 2007 года. P.S. Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — написала Яна в Instagram.

Поженилась пара спустя два года, в 2013-м у них родился сын Саша, а в 2020-м от суррогатной мамы второй наследник Арсений.

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