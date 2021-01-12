«Любимый мой Френсис!»: Шевельков подарил свои белые трусы Хмельницкой в студии «Судьбы человека»

Актер Владимир Шевельков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вручил своей коллеге и давней подруге Алене Хмельницкой, которая стала главной героиней программы, свои белые трусы. В студии он появился с шикарным букетом роз. «Любимый мой Френсис!» — только и смогла вымолвить актриса, когда увидела коллегу.

«Так вышло, что общественность попросила вручить тебе этот подарок. Это мои трусы. От нас вот — тебе», — заметил актер, после чего Хмельницкая рассказала удивительную историю со съемок фильма «Сердца трех», где они сыграли влюбленных.

«Часть фильма мы снимали в Индии. И в прозрачном одеянии я должна была войти в Индийский океан. В какой-то момент поняла, что буду полностью голой. В неглиже. Я жутко стеснялась. Не знала, как сделать так, чтобы ничего не было видно. Я понимала, что на мне не белое белье. Боялась остаться вообще без всего. Я подошла к Володе. Спросила, какого цвета у него трусы. Он в итоге дал мне свои белые трусы. Хотела дать ему свои, но он не взял. Я надела Володины белые трусы и пошла в Индийский океан». Алена Хмельницкая

Напомним, что фильм «Сердца трех» по роману Джека Лондона стал одним из последних советских фильмов. Он снимался как раз на рубеже развала Советского Союза. Зрители увидели его на экранах в 1992 году.

Смотрите также: