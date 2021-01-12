Настоящий дворец: Зара показала свой огромный особняк с лепниной в элитном поселке

Звезда проживает в нем с двумя сыновьями Даниилом и Максимом.

Бывшая участница «Фабрики звезд» певица Зара выложила в социальные сети снимки своего роскошного особняка. Располагается он в элитном поселке, имеет четыре этажа (включая цокольный и мансардный) и щедро украшен лепниной, из-за чего напоминает настоящий дворец петровской эпохи.

Внутри коттеджа можно заметить все признаки респектабельной жизни: натуральный паркет, камин, кованые перила на лестницах, мебель из древесины, многочисленные канделябры и зеркала, наличие антиквариата.

Каминная зона — настоящий центр притяжения дома Зары. Она украшена мраморными колоннами и капителями в верхней части монументального ансамбля. Портал камина также выполнен из камня, а по бокам он украшен скульптурами.

Девичий будуар артистки мерцает золотом. В нем много зеркал, благодаря чему она может разглядеть себя со всех сторон.

Зона кухни и столовой дома Зары тоже выглядит весьма монументально: повсюду лепнина и дорогая мебель.

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