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«Все время меня подначивали»: Хмельницкая о взаимоотношениях с Шевельковым и Жигуновым

Вместе они снялись в легендарной картине «Сердца трех».

«Все время меня подначивали»: Хмельницкая о взаимоотношениях с Шевельковым и Жигуновым
Алена Хмельницкая. Фото: Globallookpress.com

Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как снималась в картине «Сердца трех» с известными актерами Сергеем Жигуновым и Владимиром Шевельковым.

Алена Хмельницкая, Сергей Жигунов и Владимир Шевельков
Алена Хмельницкая, Сергей Жигунов и Владимир Шевельков. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я робела на съемочной площадке около них. Для меня это был сложный фильм. Я благодарна этому случаю. Не случись картины «Сердца трех» не знаю, как сложилась бы моя судьба».

Алена Хмельницкая

Ведущий Борис Корчевников спросил у актрисы, были ли с кем-то из звездных коллег у Хмельницкой романтические отношения на съемочной площадке. «Мы столько раз там шутили друг над другом. Все время. Прибаутки. Они меня подначивали. Это был, безусловно, драйв. Но ничего серьезного не было. Это были не ухаживания. Но мне, конечно, было приятно», — заметила актриса.

Напомним, что фильм «Сердца трех» по роману Джека Лондона стал одним из последних советских фильмов. Он снимался как раз на рубеже развала Советского Союза и вышел на экраны в 1992 году.

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Тэги

Алена ХмельницкаяВладимир ШевельковПрограмма "Судьба человека"Сергей ЖигуновФильм "Сердца трех"