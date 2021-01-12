«Вот это орехи!»: Бузова поразила публику видом сзади в тесном купальнике

Ольга Бузова не скрывает – в проекте Первого канала «Ледниковый период» она выложила практически все внутренние энергетические резервы. Бывали моменты, когда ее просто выгоняли с репетиций, поскольку звезда не жалела сил. Это имело свою отдачу – без бакакого-либо опыта в фигурном катании она вместе с Дмитрием Соловьевым получила приз зрительских симпатий.

Тем не менее, сразу же после окончания проекта звезда поспешила восстановить силы на Мальдивах, куда отправилась вместе со своим парнем рэпером Давой. Блондинка во время работы над ледниковым шоу сильно похудела, что стало особенно заметно, когда она примерила купальник.

Впрочем, аппетитные части тела у артистки все-таки имеются, и их она поспешила продемонстрировать в личном блоге, примерив крошечное бикини. Вид сзади произвел неизгладимое впечатление на публику.

«Вот это орехи!», «Оля, ну очень сильно похудела», «Отличная фигура!», «Роскошные бедра!», «Вы такая стройная, но больше не худейте, пожалуйста», «Ты отлично выглядишь, и, мне кажется, даже похудела!!!», «Купальник тесноват что ли», «Вай, какая звездочка красивая!», «Олечка, отличная фигура», «А сзади ничего так, есть на что посмотреть», — написали поклонники в Сети.

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