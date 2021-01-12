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Кто придет на «Модный приговор»: слишком добрая, алчная и русская красавица

Первый канал анонсировал выход программ 13, 14 и 15 января.

Кто придет на «Модный приговор»: слишком добрая, алчная и русская красавица
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Первый канал дал анонс предстоящих выпусков «Модного приговора». Выбирайте тот, что придется вам по душе.

13 января в студии фэшн-проекта появится дама, которую муж обвиняет в излишней алчности. Мужчина уверен, что ей нужны только его деньги, поэтому решил уйти из семьи. Женщина с этим не согласна и попытается вернуть избранника в семью при помощи преображения.

Героиня выпуска – Светлана.
Героиня выпуска – Светлана. Фото: Первый канал

14 января произойдет явление из прошлого — на подиум «Модного приговора» выйдет русская красавица в народных нарядах. Она уверена, что выглядит адекватно, а вот ее муж с этим категорически не согласен.

15 января переодеваться на Первом канале решится пожилая женщина, которая давно забыла о своих интересах и полностью посвятила себя служению людям. Ее дочь считает, что это неправильно.

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