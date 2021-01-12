«Экстренно понадобился кардиолог»: Зудина вспомнила, как провела несколько дней в реанимации

По словам актрисы, в больнице тогда был всего один нужный ей дежурный врач.

Актриса Марина Зудина в Instagram заявила, что несколько лет назад угодила в реанимацию одной из московских больниц. Ранее она не рассказывала об этом случае.

«Так случилось, что несколько лет назад я провела в больнице в отделении реанимации все эти праздничные дни. На Рождество возникла ситуация и экстренно понадобился кардиолог, но на большое количество корпусов в больнице был только один дежурный кардиолог и я молила Бога, чтобы прошли, наконец, все эти праздники и началась нормальная жизнь и все врачи вышли на работу». Марина Зудина

Актриса выразила недоумение, почему в праздники, когда люди чаще попадают в больницы, в клиниках наоборот мало врачей. По ее мнению, медики должны как раз работать в усиленном режиме. Как думает Зудина, в России чересчур много праздников. По ее мнению, это некая компенсация социальной незащищенности.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в СМИ прошли новости о госпитализации Марины Зудиной. Причиной стало нарушение функционирования головного мозга из-за ослабления кровотока. Позже вдова Олега Табакова сообщила, что с ней все нормально.

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